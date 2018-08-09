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Песков назвал неприемлемой увязку новых санкций США с инцидентом в Солсбери

09 августа 2018, 13:54  •  75 • Политика

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Кремль считает увязку новых санкций США с инцидентом в британском Солсбери неприемлемой, Россия не имела отношения к произошедшему. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем категорически неприемлемой увязку новых рестрикций [со стороны США], которые мы по-прежнему считаем незаконными, с "делом Солсбери", - подчеркнул он. - Мы еще раз самым решительным образом отвергаем какие-либо обвинения в контексте возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери. Об этом не может идти и речи".

По словам представителя Кремля, не может идти и речи о том, что РФ имеет отношение к фактам использования химического оружия. "Более того - мы не можем даже однозначно говорить о том, что и как было использовано в Великобритании, ибо не располагаем какой-либо информацией и не имеем ответа на наше предложение британской стороне о совместном расследовании этого инцидента, который вызывает нашу серьезную обеспокоенность", - подчеркнул он.

"Подобные рестрикции, как и те, которые были приняты американской стороной ранее, в нашем понимании и по нашему убеждению являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному праву", - добавил Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что решение Вашингтона о новых санкциях против Москвы расходится с конструктивной атмосферой, в которой прошел саммит лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа - в Хельсинки. "Конечно, подобные решения [о санкциях против РФ], принимаемые американской стороной, являются абсолютно недружественными и вряд ли их можно каким-то образом ассоциировать с той непростой, но конструктивной атмосферой, которая была на последней встрече двух президентов", - подчеркнул он.

По словам Пескова, Кремль считает преждевременным говорить о том, какие меры Москва предпримет в ответ на новые санкции США. "Мы слышали официальное заявление [США] о новых, так называемых санкциях, и мы слышали некоего высокопоставленного источника, который говорил о возможности тех или иных рестрикций в отношении России, - подчеркнул он. - Поэтому пока мы не поняли конкретно официально о чем идет речь, говорить о каких-то контрмерах, разумеется, было бы неверно".

Пресс-секретарь заявил, что Россия будет удерживать финансовую систему в "надлежащем состоянии" на фоне непредсказуемости США. "Безусловно, на фоне продолжающейся непредсказуемости наших заокеанских партнеров, конечно же, мы должны и держим нашу финансовую систему в надлежащем состоянии, это очевидно", - подчеркнул он. Отвечая на вопрос, готова ли финансовая система России к возможным санкциям со стороны США, Песков отметил неуместность эвентуальных рассуждений на этот счет.

"Финансовая система России достаточно устойчива, это всем хорошо известно, - заметил Песков. - Она доказала свою устойчивость в достаточно непростые времена".

При этом он отметил, что Россия сохраняет надежду на выстраивание конструктивных отношений с США и другими западными странами, но сожалеет, что часто не встречает взаимности в этом вопросе. "Безусловно, Россия <…> сохраняет надежду на выстраивание конструктивных отношений с Вашингтоном, потому что эти отношения - не только в интересах наших двух народов, но и в интересах стратегической стабильности и безопасности во всем мире", - сказал представитель Кремля, напомнив, что президент РФ Владимир Путин говорил об этом на пресс-конференции по итогам встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки в июле.

Песков отметил, что российский лидер "неоднократно демонстрировал свой конструктивный настрой, готовность искать выходы из сложных положений, готовность обсуждать самые тяжелые вопросы". "Ни у кого нет оснований сомневаться в том, что президент Путин сохраняет этот свой настрой. Мы сожалеем, что весьма часто мы не встречаем взаимности на этот счет у наших визави на Западе", - заключил пресс-секретарь главы государства.

Ранее вашингтонская администрация объявила, что с 22 августа вводит санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Как отметил ранее представитель Госдепартамента, через 90 дней американские власти примут решение по поводу введения второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она поставленные условия. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту с семьей Скрипаль.

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