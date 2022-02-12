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Песков назвал мюнхенскую речь Путина в 2007 году революционной

12 февраля 2022, 14:15  •  52 • Политика
Мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина в 2007 году была революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем, с видением будущего. Об этом журналистам 12 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, тогда в 2007 году эта речь была достаточно революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем и с точки зрения очень стройного логически и концентрированного изложения мировоззрения российской стороны по проблемам архитектуры современной безопасности и по тем проблемам, тем вызовам, которые нам всем предстоит в более усиленном виде почувствовать и с которыми предстоит столкнуться в ближайшем будущем и в среднесрочной перспективе», — цитирует его слова РИА Новости.
Песков подчеркнул, что все те аспекты проблем, которые Путин затронул тогда, есть сейчас и их необходимо решать.
Глава российского государства в своей Мюнхенской речи затронул внешнюю политику США, влияние ОБСЕ на взаимодействие стран в Европе, планы расширения НАТО и размещение в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Ранее в Кремле сообщили, что в предстоящей Мюнхенской конференции, которая в этом году впервые пройдет в очном формате 18–20 февраля, Владимир Путин участвовать не будет.
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