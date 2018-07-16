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Песков назвал ложными слухи о готовности России выдать Сноудена США

16 июля 2018, 08:09  •  45 • Политика

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Слухи о готовности России выдать США Эдварда Сноудена не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью, опубликованном на сайте телеканала RT в понедельник.

"Нет, абсолютно не соответствуют, конечно, об этом не может быть и речи. Я имею в виду, что подобные сделки абсолютно неуместны", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил трехлетний вид на жительство в РФ, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до десяти лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

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