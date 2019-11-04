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Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

04 ноября 2019, 05:39  •  104 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией». Об этом представитель Кремля сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
31 октября российский лидер провел заседание Госсовета в городе Светлогорске Калининградской области. В ходе общения директор калининградского парка «Куршская коса» попросил выделить деньги на велодорожку протяженностью 55 км.
Путин переадресовал вопрос губернатору области Антону Алиханову, тот в шутку напомнил, что парк — национальный. После этого директор парка сказал, что стоимость велодорожки оценивается в 451 млн рублей. В ответ на это президент в шутку показал ему кулак. Свою реакцию Путин объяснил тем, что многие просьбы начинаются с одних сумм и заканчиваются другими. Несмотря на это, глава государства пообещал принять решение по строительству этой велодорожки.
В январе Песков признался, что Путин способен выразить свое негативное отношение к чему или кому-либо такими словами, от которых «кровь стынет». Представитель Кремля оставил без ответа вопрос журналиста, ругается ли Путин матом, но отметил, что президент может доходчиво выражать свое недовольство.

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