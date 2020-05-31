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Песков назвал «коронавирусные» выплаты на детей личной инициативой Путина

31 мая 2020, 14:55  •  49 • Политика
Инициатором решения о выплате 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 10 лет был лично президент России Владимир Путин. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Выплата стала помощью не только нуждающимся, но и «тем, кто, скажем так, помогает демографии, и тем, кто остался без работы», заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» канала «Россия 1» в воскресенье, 31 мая.
Кремлевский спикер подчеркнул, что это не единственная инициатива Путина, направленная на поддержку граждан в период коронавируса.
30 мая стало известно, что 1 июня выплаты на детей, направленные на поддержку в период коронавируса, получат 10 млн семей. Это родители, подавшие заявки до 22 мая включительно. Те, кто обратился за выплатой в следующие два дня, получат деньги 2 июня.
26 мая стало известно, что на обеспечение единовременных выплат на детей в возрасте от трех до 16 лет Министерство финансов РФ перечислило в Пенсионный фонд России 197,2 млрд рублей.
11 мая российский лидер Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны предложил организовать дополнительные «детские» выплаты для поддержки российских семей в условиях пандемии коронавируса.
Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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