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Песков назвал контрсанкции вынужденной мерой
29 октября 2019, 22:54 • 59 • Политика
Россия не была инициатором обмена санкциями, это вынужденная мера, заявил 29 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что Россия не была инициатором этого санкционного обмена. Это вынужденная мера. Вместе с тем нет худа без добра: есть определенные плюсы и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики», — отметил он.
Отвечая на вопрос журналиста о том, какие отрасли показали наилучший результат в условиях импортозамещения, Песков переадресовал его в Минсельхоз.
Комментируя исследования экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР, согласно которым контрсанкции России в отношении продовольственных товаров из других стран приводят к дополнительным тратам россиян, пресс-секретарь президента сказал, что не знаком с его результатами, поэтому воздержится от оценки.
19 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что санкции против России и ответные меры Москвы рано или поздно будут отменены.
Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине. Ограничения затронули как отдельные физические и юридические лица, так и целые сектора российской экономики.
В ответ на это в начале августа 2014 года Россия ввела продуктовое эмбарго, согласно которому на территорию страны запрещалось ввозить отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В последующие годы санкционный список неоднократно расширялся и дополнялся. В итоге на российскую территорию запретили ввозить ряд мясной и молочной продукции, овощи, фрукты, рыбу, орехи и соль из стран, которые ввели против РФ санкции.
Также 4 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ предусматривает возможность введения запрета или ограничение на ввоз и вывоз продукции. Ограничительные меры не распространяются на жизненно необходимые товары, например лекарства.
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