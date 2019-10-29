Песков назвал контрсанкции вынужденной мерой

Россия не была инициатором обмена санкциями, это вынужденная мера, заявил 29 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что Россия не была инициатором этого санкционного обмена. Это вынужденная мера. Вместе с тем нет худа без добра: есть определенные плюсы и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики», — отметил он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какие отрасли показали наилучший результат в условиях импортозамещения, Песков переадресовал его в Минсельхоз.

Комментируя исследования экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР, согласно которым контрсанкции России в отношении продовольственных товаров из других стран приводят к дополнительным тратам россиян, пресс-секретарь президента сказал, что не знаком с его результатами, поэтому воздержится от оценки.

19 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что санкции против России и ответные меры Москвы рано или поздно будут отменены.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине. Ограничения затронули как отдельные физические и юридические лица, так и целые сектора российской экономики.

В ответ на это в начале августа 2014 года Россия ввела продуктовое эмбарго, согласно которому на территорию страны запрещалось ввозить отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В последующие годы санкционный список неоднократно расширялся и дополнялся. В итоге на российскую территорию запретили ввозить ряд мясной и молочной продукции, овощи, фрукты, рыбу, орехи и соль из стран, которые ввели против РФ санкции.

Также 4 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ предусматривает возможность введения запрета или ограничение на ввоз и вывоз продукции. Ограничительные меры не распространяются на жизненно необходимые товары, например лекарства.