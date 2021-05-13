Песков назвал ерундой расследование Би-би-си

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о материале Би-би-си о якобы строительстве «дворца в Геленджике». Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве уже не раз отмечали, что данный «объект» не имеет никакого отношения к главе государства Владимиру Путину.

«Честно говоря, я даже не слышал о каком-то материале Би-би-си. Что бы там ни было, это всё ерунда. Мы много раз говорили относительно этого объекта и относительно того, что он не имеет никакого отношения к Путину. И не считаем необходимым как-то возвращаться к этой теме», — заявил Песков журналистам в четверг, 13 мая.

Речь идет о материале Би-би-си, опубликованном ранее в четверг, в котором содержатся документы, якобы связанные со строительством здания, владение которым бездоказательно приписывают российскому лидеру.

Блогер Алексей Навальный в конце 2020 года снял фильм о якобы дворце Владимира Путина в Геленджике стоимостью 100 млрд рублей. В конце января 2021 года стало известно, что фильм блогера был снят на немецкой киностудии по запросу США. Тогда же появилась информация, что бенефициаром комплекса является предприниматель Аркадий Ротенберг.

В свою очередь, представитель застройщика уточнил, что особняк, о котором идет речь в фильме Навального, строится как гостиница.

В том же месяце Песков заявил, что публикация является ложью, созданной для сбора просмотров в Сети. Путин также в январе опроверг слухи о том, что владеет данным зданием. По его словам, в видео были скомпонованы определенные материалы, способные «промыть мозги наших граждан».