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Песков назвал электронное голосование прекрасной практикой

26 сентября 2021, 18:05  •  83 • Политика
Электроное голосование является прекрасной практикой, заявил в воскресенье, 26 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков также отметил, что он как избиратель надеется, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на другие города и оно станет общероссийским.
«Я, например, лично как избиратель, я надеюсь, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на следующую порцию городов, с тем чтобы потом уже стать всероссийской», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин затребовал всю необходимую информацию, чтобы лично убедиться в том, что дистанционное голосование гарантирует честность выборов.
Он также обратил внимание на то, что сам глава государства выбрал этот способ, для того, чтобы проголосовать.
«А вы знаете, что Путин, он не является таким страстным поклонником всего электронного, все-таки все равно подвергает сомнению надежности электронного», — заключил представитель Кремля.
Путин ранее в субботу, 25 сентября, назвал прошедшие выборы в Госдуму РФ легитимными и открытыми.
В 2021 году выборы в Госдуму были впервые проведены в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в двух регионах высших административных лиц выбирали депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Дистанционное голосование началось в Москве 17 сентября в 8:00 и завершилось 19 сентября в 20:00. Итоговая явка тех, кто зарегистрировался онлайн, составила 96,5%.
Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).
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