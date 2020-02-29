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Песков назвал дату возможной встречи Путина и Эрдогана

29 февраля 2020, 05:54  •  69 • Политика
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 28 февраля.
«Действительно, сегодня обсуждалась тема возможного контакта на высшем уровне», — приводит ТАСС слова Пескова.
Ранее в этот же день в администрации президента Турции сообщили, что Путин и Эрдоган провели в пятницу телефонную беседу, в ходе которой договорились «как можно скорее» встретиться, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе.
Накануне в Кремле опровергли сообщения Эрдогана, который заявил 25 февраля, что собирается встретиться со своим российским коллегой 5 марта в Стамбуле.
21 февраля турецкий лидер назвал происходящее в Идлибской зоне деэскалации войной, отметив, что агрессию нужно остановить. Он призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе. По словам политика, в ходе переговоров с Меркель и Макроном было предложено провести саммит по ситуации в Идлибе в Стамбуле 5 марта с участием президента России Владимира Путина.
Ранее, 12 февраля, Эрдоган обвинял Москву и Дамаск в атаках на мирных сирийцев. Россия опровергала эту информацию, утверждая, что продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не нападает на гражданское население страны.
Разногласия между российской и турецкой сторонами возникли после того, как военные обеих стран попытались в январе в очередной раз ввести режим тишины, согласно меморандуму о совместном патрулировании на севере Сирии от 22 октября 2019 года. Однако боевики только усилили атаки.

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