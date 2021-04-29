Песков назвал четыре чувства, которые вызывают выпады Чехии и Болгарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал четыре чувства, которые вызывают у него выпады Чехии и Болгарии. По его словам, европейские государства должны осознавать, что выдвигаемые ими обвинения не могут быть голословными.

Такое заявление официальный представитель Кремля сделал, выступая в эфире программы "Большая игра".

Безусловно, действия Праги и Софии вызывают: а) раздражение; б) сожаление; в) непонимание,

- отметил Песков.

Четвёртым чувством, которое он добавил к списку, стало желание Москвы увидеть "какие-то перемены в этой шизофренической позиции" Чехии и Болгарии. Песков подчеркнул, что выдвигаемые против России обвинения - это "чушь и ложь".



Пресс-секретарь президента выразил надежду, что "старшие товарищи" в Евросоюзе, которые мыслят более трезво, чем "младоевропейцы", смогут компенсировать эту агрессивную русофобскую политику.

Напомним, ранее Чехия обвинила Россию в том, что её спецслужбы якобы устроили взрыв на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Эти обвинения, не подтверждённые никакими доказательствами, стали поводом для высылки русских дипломатов. Позже Болгария заявила, что Россия якобы причастна к организации взрывов на оружейных заводах. Прокуратура страны считает, что это было сделано, чтобы не допустить поставку боеприпасов на Украину и в Грузию. Примечательно, что компания болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, чей товар находился на тех складах, опровергла заявление прокуратуры. По её словам, боеприпасы вообще не планировалось поставлять на экспорт.