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Песков назвал 2019-й годом напряженной работы для благополучия россиян

26 декабря 2019, 21:24  •  5 • Политика
Для Кремля 2019 год был годом напряженной работы, направленной на повышение уровня жизни граждан России, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 26 декабря.
«Вы знаете, каждый год наполнен событиями, которые вызывают трудности. И также радостными событиями. Дело в пропорции этих событий, которые меняются из года в год. Для Кремля год был рабочим», — таким образом Песков прокомментировал результаты опроса ВЦИОМа, в котором россияне назвали главные события 2019 года. По их мнению, основным событием стало повышение пенсионного возраста.
Песков отметил, что в этом вопросе есть большая доля эмоциональных оценок. Он напомнил сказанные 25 декабря слова президента России Владимира Путина о том, что люди еще не ощутили позитивные изменения в своей жизни, несмотря на напряженную работу правительства в области реализации национальных проектов. По словам Пескова, результаты реализации нацпроектов будут заметны в срок, на который он рассчитаны, — до 2024 года.
25 декабря Путин назвал повышение уровня жизни граждан первостепенной задачей российского правительства. По его словам, самоцелью является не реализация национальных проектов, направленных на рост экономики, а улучшение жизни граждан.

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