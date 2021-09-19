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Песков направит на благотворительность свой приз за онлайн-голосование

19 сентября 2021, 16:30  •  34 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил направить на благотворительность свой приз, который он получил за участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму. Об этом в воскресенье, 19 сентября, рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.
Ранее в этот день Венедиктов сообщил, что также оказался среди победителей розыгрыша.
«Созвонился с Песковым. Мы направим баллы, деньги, на благотворительность», — сказал он позднее ТАСС.
Песков и Венедиктов выиграли по 10 тыс. баллов в розыгрыше «Миллион призов», которые эквивалентны 10 тыс. рублей.
Розыгрыш «Миллион призов» проходит среди всех участников онлайн-голосования в Москве. Полученные баллы, каждый из которых эквивалентен 1 рублю, можно потратить на приобретение товаров и услуг у партнеров программы.
Проголосовавшие в ДЭГ получают СМС с кодом, который необходимо активировать на сайте ag-vmeste.ru. Помимо денежных сертификатов будут разыграны 100 машин и 21 квартира.
18 сентября после розыгрыша уже назвали 10 победителей акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов». Каждый из озвученных победителей получил по однокомнатной квартире в Москве.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке.
Возможность электронного голосования предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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