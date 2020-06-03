Песков напомнил о важности поправок в Конституцию

Важна каждая из предложенных общественностью, политиками, гражданами поправок в Конституцию. Не менее важны они в совокупности, заявил 3 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он исключил угрозу здоровью граждан, которые примут участие в голосовании: статистика по коронавирусу выровнялась, каждый день становится более безопасным.

«Более того, идет устойчивая тенденция на сокращение. Кроме того, после объявления даты голосования предстоит нам еще пережить два инкубационных периода, что с большой долей уверенности приведет к тому, что эпидемиологическая обстановка будет существенно лучше», — добавил Песков.

Регионы постепенно снимают ограничения, жизнь возвращается в привычное русло, отметил он. Говоря о потенциальной возможности второй волны коронавируса, представитель Кремля отметил, что инфраструктура здравоохранения готова отметить на любые вызовы.

Песков обратил внимание, что идет последовательный и постоянный процесс выхода из режима ограничений. Он не сиюминутен, поэтапен, но снимается всё больше ограничений.

Накануне глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что в ходе голосования по поправкам в Конституцию требования безопасности по борьбе с коронавирусом будут выполнены, чтобы не было рисков для здоровья граждан. По ее словам, голосование по поправкам в Конституцию будет безопаснее похода в магазин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что голосование пройдет таким образом, что риск заболеть COVID-19 — исключен.

1 июня президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам.