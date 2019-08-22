Песков напомнил о продолжении борьбы с террористами в Сирии

Борьба с террористами будет продолжаться во всех зонах Сирийской Арабской Республики (САР), в особенности это коснется боевиков, продолжающих вылазки против правительственной сирийской армии и против российской авиабазы Хмеймим. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 22 августа.

«Победы локальные и более значимые победы можно только приветствовать», — так Песков прокомментировал взятие под контроль сирийской армией города Хан-Шейхуна в провинции Идлиб.

«Второе, мы не исключаем в ближайшие дни проведение телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом», — добавил пресс-секретарь главы государства.

19 августа минобороны Турции сообщило о трех погибших мирных гражданах и 12 раненых при атаке сирийских ВВС на турецкий военный конвой в Идлибе. В свою очередь, МИД Сирии сообщил, что турецкие бронетранспортеры пересекли сирийскую границу.

В тот же день сообщалось, что сирийская армия взяла Хан-Шейхун под огневой контроль, заняв ключевые позиции вокруг города и отрезав пути снабжения боевиков. В настоящее время в городе, освобожденном от боевиков, ведется разминирование.

4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.