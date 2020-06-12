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Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе

12 июня 2020, 03:00  •  40 • Политика
Ситуация в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, а работа всех участников процесса урегулирования направлена на восстановление единства Украины, заявил 11 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы все работаем для того, чтобы Украина стала единой страной, где прекратится этот внутриукраинский конфликт», — сказал представитель Кремля.
Песков также прокомментировал недовольство Киева из-за того, что у представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе есть российские паспорта.
Он подчеркнул, что ДНР и ЛНР заявили о своей самостоятельности от украинских властей, а произошло это потому, что Киев сам отверг жителей региона. В результате в Донбассе стало возможно наличие двойного гражданства. По словам Пескова, в первую очередь представители самопровозглашенных республик являются гражданами ДНР и ЛНР и представляют интересы жителей этих регионов.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота. При этом ответственность за ситуацию украинские власти возлагают на Россию.
Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к скорейшему прекращению боевых действий против своих граждан.
Вопрос урегулирования конфликта обсуждается в формате «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) и в рамках контактной группы.
30 мая замглавы украинской делегации в контактной группе на переговорах в Минске Александр Мережко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений.
Несколькими днями ранее украинский МИД сообщил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР после установления контроля над территориями.

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