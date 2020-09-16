Песков напомнил о необходимости прояснить ситуацию с Навальным

Произошедшее с российским блогером Алексеем Навальным нуждается в прояснении и расследовании. Об этом 16 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что «отравление» россиянина типично для поведения России на мировой арене.

«Первое — то, что произошло с берлинским пациентом, нуждается в прояснении и расследовании. Для продвижений в этом расследовании необходимо сотрудничество с Германией», — напомнил Песков. По его словам, Россия добивается этого, но взаимности пока не встречает.

Также представитель Кремля призвал не упоминать энергетический проект «Северный поток – 2» в политическом русле. «Это — коммерческий проект, который находится в русле интересов, как РФ, так и стран Евросоюза, в том числе Германии», — отметил он.

«Это такая ангажированность. Абсолютно непонимание или незнание, сознательное или несознательное непонимание реальности, которая имело место быть в случае с берлинским пациентом», — указал Песков.

Накануне главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили взаимодействие по ситуации с Навальным, Москва призвала Берлин не политизировать инцидент.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1. Его транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине 22 августа, где у россиянина «обнаружили» признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские врачи не выявили в ходе обследования больного интоксикации этим веществом.

2 сентября правительство ФРГ заявило об отравлении Навального веществом из группы «Новичок». Доказательств этому предъявлено не было. На официальные запросы российской стороны Берлин не отвечает, при этом требуя от Москвы неких материалов для расследования.

В МИД России неоднократно призывали ФРГ к сотрудничеству. 9 сентября ведомство выразило послу Германии Гезу Андреасу фон Гайру решительный протест, отметив, что ситуация используется для дискредитации РФ на международной арене, а дальнейшее молчание Германии будет расценено как отказ в установлении истины в рамках объективного расследования и провокация, пишет «Газета.ру».

В тот же день Берлин заявил о передаче в ОЗХО результаты анализов Навального. Однако постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что никаких материалов по «делу Навального» организация не получила.

14 сентября в «Шарите» сообщили, что состояние здоровья блогера улучшилось, а на следующий день Навальный опубликовал свой первый пост в Instagram после выхода из комы.

МИД РФ назвал инцидент с блогером созданием повода для антироссийских санкций. В Германии и ряде стран ЕС прозвучали призывы отказаться от «Северного потока – 2».