Песков напомнил о коммерческом характере «Северного потока – 2»

Энергетический проект «Северный поток – 2» — это в большей степени коммерческий международный проект. Об этом во вторник, 8 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал журналистам заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что она не исключает применения мер к газопроводу. «С какой стати говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, в котором участвуют в том числе и германские компании?» — отметил представитель Кремля.

По его словам, никаких оснований для санкций в отношении проекта в настоящий момент нет, как нет и поводов для их рассмотрения.

Ранее во вторник в МИД России заявили, что ситуация с российским блогером Алексеем Навальным не должна сказаться на «Северном потоке – 2», проект должен оставаться вне политики.

Дискуссии вокруг будущего «Северного потока – 2» возобновились с новой силой после того, как Берлин со ссылкой на военных медиков заявил, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о поддержке остановки проекта из-за ситуации с Навальным.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу без транзита. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ. В случае реализации проекта ФРГ станет крупным газовым хабом Европы.

Вашингтон неоднократно призывал Германию отказаться от газопровода и угрожал санкциями компаниям, участвующим в проекте.