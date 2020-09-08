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Песков напомнил о коммерческом характере «Северного потока – 2»

08 сентября 2020, 18:05  •  85 • Политика
Энергетический проект «Северный поток – 2» — это в большей степени коммерческий международный проект. Об этом во вторник, 8 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал журналистам заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что она не исключает применения мер к газопроводу. «С какой стати говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, в котором участвуют в том числе и германские компании?» — отметил представитель Кремля.
По его словам, никаких оснований для санкций в отношении проекта в настоящий момент нет, как нет и поводов для их рассмотрения.
Ранее во вторник в МИД России заявили, что ситуация с российским блогером Алексеем Навальным не должна сказаться на «Северном потоке – 2», проект должен оставаться вне политики.
Дискуссии вокруг будущего «Северного потока – 2» возобновились с новой силой после того, как Берлин со ссылкой на военных медиков заявил, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».
Накануне президент США Дональд Трамп заявил о поддержке остановки проекта из-за ситуации с Навальным.
«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу без транзита. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ. В случае реализации проекта ФРГ станет крупным газовым хабом Европы.
Вашингтон неоднократно призывал Германию отказаться от газопровода и угрожал санкциями компаниям, участвующим в проекте.

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