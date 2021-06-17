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Песков напомнил о готовности Путина встретиться с Зеленским

17 июня 2021, 18:10  •  62 • Политика
Президент России Владимир Путин после российско-американского саммита по-прежнему готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом 17 июня сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Он об этом говорил сам, публично», — отметил представитель Кремля. По его словам, в этом плане изменений нет.
«Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было», — добавил Песков.
Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский перешел на русский язык во время беседы с иностранными журналистами, говоря о Донбассе и возможности личной встречи с Путиным. По его словам, на встрече с российским лидером может быть обсуждена единственная и самая важная тема — конфликт в Донбассе.
9 июня Путин заявил, что ему «есть о чем поговорить с Владимиром Зеленским». Глава российского государства заметил, что в отношениях Москвы и Киева накопилось много проблем, которые требуют обсуждения.
В апреле Путин заявил, что первостепенными задачами руководства Украины должны стать встречи с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Донбассе.
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