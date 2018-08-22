Песков напомнил Латвии и Эстонии о вкладе, внесенном СССР в развитие Прибалтики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил властям Латвии и Эстонии, что Москва принципиально не согласна с термином «советская оккупация».

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавно озвученное властями Эстонии и Латвии заявление о намерении потребовать с России компенсацию за годы «советской оккупации». Прежде всего, пресс-секретарь президента отметил, что наша страна категорически не согласна с самим термином и понятием «советской оккупации».

Затем он указал на то, что в любом случае у прибалтийских республик нет оснований для требования какой-либо компенсации. Так, Песков призвал не забывать о вкладе, который Советский Союз внес в развитие Латвии, Эстонии и других стран.

Напомним, что в этот вторник в своем совместном заявлении министры юстиции Латвии и Эстонии Дзинтарс Разначс и Урмас Рейнсалу заявили, что намерены объединить усилия, чтобы добиться от Москвы денежных выплат за ущерб, якобы понесенный обеими странами при советской власти. Свои намерения чиновники выразили в совместном коммюнике, распространенном затем Минюстом Эстонии.

В числе прочего министры отметили, что представили друг другу план действий в этом направлении, а также декларировали планы проработать вопрос получения с России компенсации в том числе на уровне ООН.