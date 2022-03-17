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Песков напомнил Байдену, кто настоящий военный преступник
17 марта 2022, 00:50 • 138 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил президенту США Джо Байдену, кто является настоящим военным преступником.
Песков прокомментировал слова Байдена, который назвал президента России Владимира Путина "военным преступником". Он отметил, что слышать подобные заявления от лидера страны, которая на протяжении десятков лет заливала кровью государства Ближнего Востока и Южной Азии, по меньшей мере странно.
- подчеркнул Песков в разговоре с агентством ТАСС.
Напомним, в среду Байден, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что считает Путина военным преступником. Примечательно, что примерно год назад во время интервью американский лидер назвал президента России "убийцей". Вскоре после этого последовал вывод американских войск из Афганистана, обернувшийся хаосом, терактами, убийством мирных жителей американским беспилотником и приходом к власти боевиков.
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