Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ночью кадыровцы вошли в Мариуполь - источники
«Это ад»: В Харькове продолжаются ожесточённые столкновения
"Вы в полном окружении": "Азовцы"* в Мариуполе услышали о св...
Шок и трепет: Иностранный наёмник со слезами снимает уничтоженную базу, где НАТО...
Главная / Политика

Песков напомнил Байдену, кто настоящий военный преступник

17 марта 2022, 00:50  •  138 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил президенту США Джо Байдену, кто является настоящим военным преступником.
Песков прокомментировал слова Байдена, который назвал президента России Владимира Путина "военным преступником". Он отметил, что слышать подобные заявления от лидера страны, которая на протяжении десятков лет заливала кровью государства Ближнего Востока и Южной Азии, по меньшей мере странно.
Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всём мире,
- подчеркнул Песков в разговоре с агентством ТАСС.
Напомним, в среду Байден, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что считает Путина военным преступником. Примечательно, что примерно год назад во время интервью американский лидер назвал президента России "убийцей". Вскоре после этого последовал вывод американских войск из Афганистана, обернувшийся хаосом, терактами, убийством мирных жителей американским беспилотником и приходом к власти боевиков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


138
Источник
Похожие новости
16 марта 2022, 17:15
Путин против глобалистов: "Миф о "золотом миллиарде" рушится"
16 марта 2022, 20:45
Кажется, до них ещё не дошло: В МИД Украины вновь пообещали "вернуть Крым" и "наказать" Россию
16 марта 2022, 20:45
Санкционный блицкриг против России обернулся концом экономической модели Запада – Путин
16 марта 2022, 22:30
Мариуполь почти под полным контролем, боевики забились в угол - Кадыров
16 марта 2022, 20:45
"Неонацисты должны понести ответственность": Певцов обрушился на Киев за обстрел Донецка
16 марта 2022, 22:30
Теперь Россию не засудишь. ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против Москвы
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 марта 2022, 20:45
Кажется, до них ещё не дошло: В МИД Украины вновь пообещали "вернуть Крым" ...
16 марта 2022, 20:45
Санкционный блицкриг против России обернулся концом экономической модели Запада – Пут...
16 марта 2022, 22:30
Мариуполь почти под полным контролем, боевики забились в угол - Кадыров
16 марта 2022, 21:55
Россия исправляет ошибку вековой давности (Анна Сочина)
16 марта 2022, 20:45
"Неонацисты должны понести ответственность": Певцов обрушился на Киев за об...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2022, 01:50
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
14 марта 2022, 08:05
Зеленский назвал самый важный город, украинские мужчины не хотят воевать. Итоги 13 марта на Украине
11 марта 2022, 11:10
Рогозин указал на главный урок для России после выходки Globalstar: "Говорил тысячу раз!"
10 марта 2022, 12:20
Украина — только начало: Эксперты заговорили о новой спецоперации
15 марта 2022, 12:40
"Этого не расскажут геращенки и арестовичи": Нардеп Рады показал запрещённое на Украине видео
11 марта 2022, 07:40
Юрий Пронько. Обращение к бегущему из России "гламурятнику"
15 марта 2022, 12:40
Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, братан! За Донецк!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.