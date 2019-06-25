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Песков намекнул, что встреча Путина и Трампа может состояться
25 июня 2019, 14:39 • 23 • Политика
В Кремле рассказали о подготовке встречи российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом на G20.
Стало известно о том, что в Кремле не исключают: встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "большой двадцатки" возможна. По словам официального представителя Кремля, в настоящее время ведётся подготовка.
"Действительно, такая подготовка ведётся, - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - Мы не исключаем, что такая встреча может состояться".
По его словам, минувшую встречу секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с американскими и израильскими коллегами можно также рассматривать как часть подготовки к саммиту президентов России и Соединённых Штатов.
Ранее сообщалось, что Трамп заявлял о своей готовности выйти из американо-японского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Напомним, что само соглашение было подписано больше полувека назад. По данным агентства Bloomberg, сейчас Трамп размышляет о целесообразности документа.
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