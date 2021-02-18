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Песков намекнул американцам на решение их проблем
18 февраля 2021, 14:20 • 196 • Политика
В Кремле "укололи" Белый дом, напомнив про "Северный поток-2"
Вашингтону стоит больше времени уделять проблемам своих граждан, а не придумывать сложности для строящегося из России в Германию газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 18 февраля.
Обсуждая на брифинге сложную ситуацию, которая возникла в американском штате Техас, где жители остались на морозе без тепла и света из-за отключения энергоснабжения, Песков указал, что могло бы решить проблему.
"Здесь бы газ не помешал",
– намекнул представитель Кремля.
При этом он подчеркнул, что "Северный поток-2", против которого так выступают американцы, призван как раз укрепить энергетическую безопасность Европы, особенно в условиях "турбулентности с климатическими изменениями", передает "Интерфакс".
Ранее в СМИ появились сообщения, что Берлин и Вашингтон ищут компромисс по "Северному потоку-2". В Кремле отметили, что не в курсе этих переговоров.
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