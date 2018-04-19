Песков: Москва против действий, направленных на раскол церквей

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Москва не приветствует действия, направленные на раскол церквей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное предоставление разрешения на автокефалию Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

"Конечно, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться", - сказал журналистам представитель Кремля. Он напомнил в этой связи о позиции Русской православной церкви и патриарха всея Руси.

Верховная рада Украины в четверг поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении разрешения на автокефалию Украинской православной церкви Киевского патриархата.

17 апреля на встрече с парламентариями Порошенко сообщил, что написал письмо Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ КП, что, по его мнению, позволит создать в стране единую поместную православную церковь. Он также отметил, что к обращению присоединились представители Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, которая также находится вне канонической православной юрисдикции. По мнению Порошенко, единая поместная церковь не станет государственной.

На Украине действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая на правах широкой автономии входит в состав Русской православной церкви. Ее прихожанами себя считают 70% православных украинцев. После обретения независимости на Украине в 1992 году была создана раскольническая УПЦ КП, которая не признана ни одной из канонических православных церквей.

Украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата. 16 июня 2016 года Верховная рада направила обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви, но поддержки не получила. Сам Варфоломей затем на встрече с представителями УПЦ МП подчеркнул, что "проблемы церковного единства можно решить только каноническими, а не политическими методами".

В Московском патриархате придерживаются такого же мнения. В частности, комментируя обращение Порошенко, заместитель главы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич заявил, что процесс преодоления раскола в православии на Украине возможен только на канонической основе и должен идти без политического вмешательства.

Одновременно глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион напомнил, что в декабре 2017 года была создана комиссия по диалогу с раскольниками, куда вошли представители как российской, так и украинской стороны. Кроме того, Архиерейский собор Русской православной церкви положительно откликнулся на письмо, направленное бывшим митрополитом Киевским Филаретом (Денисенко), ушедшим в раскол и основавшим так называемый Киевский патриархат. В письме содержался призыв начать диалог.

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