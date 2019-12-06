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Песков: Кремль узнал из СМИ об идеях Киева про "муниципальную стражу" в Донбассе

06 декабря 2019, 15:09  •  90 • Политика

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Кремль не комментирует публикации украинских СМИ о том, что в Киеве рассматривается возможность создания в Донбассе "муниципальной стражи" из представителей Украины, ОБСЕ и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы так же вместе с вами узнали это из сообщений СМИ, поэтому сейчас комментировать не считаем возможным", - сказал Песков. Он призвал дождаться "нормандского саммита" в Париже 9 декабря, где будет "предметное и профессиональное обсуждение" урегулирования в Донбассе. "Уже по итогам [встречи] можно будет что-то говорить", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее украинский телеканал Espreso.tv сообщил со ссылкой на участника встречи президента Украины Владимира Зеленского с пострадавшими в конце 2013 года активистами "евромайдана", что украинский лидер якобы планирует предложить на саммите в Париже создать на неподконтрольной Киеву территории Донбасса "муниципальную стражу", в состав которой будут входить украинские нацгвардейцы и представители ОБСЕ, а также представители ДНР и ЛНР.

Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя эту информацию, заявил, что подобное предложение противоречит минским соглашениям.

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