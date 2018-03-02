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Песков: Кремль рад возвращению домой пограничников, удерживавшихся на Украине

02 марта 2018, 15:09  •  105 • Украина

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Кремль рад тому, что удалось провести обмен задержанными пограничниками между РФ и Украиной.

"В Кремле удовлетворены в связи с тем, что удалось завершить обмен двух российских пограничников - Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба - на двоих украинских пограничников - Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы рады, что наши российские пограничники вернулись домой", - заявил он.

Представитель Кремля особо выделил роль лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа", спецпредставителя по вопросам гуманитарного характера в контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Виктора Медведчука. "22 февраля Виктор Медведчук, который занимается гуманитарными вопросами и вопросами обмена удерживаемыми лицами, был и в Москве, и осуществлял контакты в Киеве. В итоге во многом благодаря его усилиям и, естественно, основываясь на политической воле, которую обе стороны продемонстрировали, удалось выйти на обмен пограничниками", - сказал Песков.

Как ранее сообщали российские спецслужбы, в ночь на 30 июня 2017 года во время учений в районе Армянска (Крым) двое военнослужащих Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов сбились с маршрута и были задержаны украинскими пограничниками. По решению украинского суда они были взяты под стражу.

Два нарушителя госграницы, военнослужащие Сумского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь были задержаны в Брянской области 3 октября прошлого года. Им было предъявлено обвинение за незаконное пересечение границы. Нарушителям грозил тюремный срок до 6 лет.

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