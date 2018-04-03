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Песков: Кремль не вмешивался в изменения процедуры выборов мэра Екатеринбурга

03 апреля 2018, 14:24  •  61 • Политика

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Кремль не вмешивается в порядок местных выборов, в частности - избрания главы Екатеринбурга, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это целиком и полностью прерогатива местного регионального законодательного собрания, поэтому мы не можем ни вмешиваться, ни комментировать", - ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос об отношении Кремля к отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга.

3 апреля депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления. Теперь главу города теперь будут избирать депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

С соотвтетствующей инициативой выступил губернатор области Евгений Куйвашев. 2 апреля в городе прошел митинг против отмены выборов главы Екатеринбурга. По данным местной администрации, в нем приняли участие около 1,7 тыс. человек.

В 2010 году в Екатеринбурге была введена система управления, когда жители города избирают мэра, который является председателем городской думы. Администрацией Екатеринбурга руководит нанятый по контракту сити-менеджер. Сейчас мэром города является Евгений Ройзман, администрацией руководит Александр Якоб.

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