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Песков: конкретики о возможной встрече Путина с Трампом на полях саммита АТЭС пока нет
06 октября 2019, 17:09 • 6 • Политика
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Конкретики относительно возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС, который пройдет в Чили в ноябре, пока нет. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, возможна ли такая встреча двух лидеров в каком-либо формате.
"Пока ничего конкретного на этот счет нет", - отметил он.
Помощник президента России Юрий Ушаков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что "практически этот вопрос пока не прорабатывался". Он добавил, что встреча лидеров теоретически возможна, и подчеркнул: "Российская сторона от таких встреч не отказывается никогда".
Ранее российский лидер выразил надежду, что в рамках саммита АТЭС сможет встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.
Очередной саммит АТЭС пройдет в Чили 16-17 ноября.
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