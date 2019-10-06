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Песков: конкретики о возможной встрече Путина с Трампом на полях саммита АТЭС пока нет

06 октября 2019, 17:09  •  6 • Политика

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Конкретики относительно возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС, который пройдет в Чили в ноябре, пока нет. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, возможна ли такая встреча двух лидеров в каком-либо формате.

"Пока ничего конкретного на этот счет нет", - отметил он.

Помощник президента России Юрий Ушаков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что  "практически этот вопрос пока не прорабатывался". Он добавил, что встреча лидеров теоретически возможна, и подчеркнул: "Российская сторона от таких встреч не отказывается никогда".

Ранее российский лидер выразил надежду, что в рамках саммита АТЭС сможет встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Очередной саммит АТЭС пройдет в Чили 16-17 ноября.

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