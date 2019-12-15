Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Европа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России
Запуск баллистической ракеты меньшей дальности в США: по горячим следам
Президенты-грубияны: Кто не умеет держать себя в руках
Отмазать воина света за бюджетные средства
Главная / Украина

Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе

15 декабря 2019, 12:09  •  68 • Украина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс. Об этом сообщает ТАСС.
 
© РИА Новости
 

«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключил, что если конфликт в Донбассе не будет урегулирован на основе Минских соглашений, то Киев может обратиться в ООН с просьбой о введении миротворческой миссии. 

В октябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о планах обсудить на нормандском саммите в Париже вопрос введения миротворческой миссии в Донбасс.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
14 декабря 2019, 20:09
Спорт как погоня за препаратом, или Заболей, чтобы выиграть
14 декабря 2019, 23:09
«Процедура теряет всякий смысл»: почему демократы хотят ускорить импичмент Дональда Трампа
15 декабря 2019, 03:54
Facebook запустит на Украине программу против дезинформации
15 декабря 2019, 12:09
Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе
14 декабря 2019, 14:54
МИД Украины вновь рассматривает возможность размещения контингента ООН в Донбассе
14 декабря 2019, 13:39
Новый итальянский спектакль – сардины и виселица
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 декабря 2019, 12:09
Путин хромает? Пользователи Сети посмотрели видео после встречи с Зеленским
14 декабря 2019, 10:24
"Мощнее, жёстче и гораздо опытнее": Соловьёв назвал реального правителя Украины
10 декабря 2019, 21:54
Зеленский пропиарил Соловьёва на весь мир, предложив "ручками походить" по Киеву. Ведущий ёмко ответил
11 декабря 2019, 01:09
Вассерман одной фразой охарактеризовал переговоры Зеленского с Путиным
12 декабря 2019, 04:39
Записки киевлянки: В Киеве злятся, если слышат, что на Донбассе в домах тепло и медицина вся бесплатная
14 декабря 2019, 10:24
"Прихватил чашку": Проукраинский эксперт отомстил за запрет гавкать в российском эфире
11 декабря 2019, 01:09
"Не лох в "Бриони": Президента Украины Зеленского выдают детали - журналист
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.