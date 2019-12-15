Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключил, что если конфликт в Донбассе не будет урегулирован на основе Минских соглашений, то Киев может обратиться в ООН с просьбой о введении миротворческой миссии.

В октябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о планах обсудить на нормандском саммите в Париже вопрос введения миротворческой миссии в Донбасс.