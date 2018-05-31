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Песков: Киев должен ответить за слова о причастности РФ к делу Бабченко

31 мая 2018, 13:24  •  133 • Украина

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины должны суметь ответить за свои слова о якобы причастности Москвы к подготовке убийства журналиста Аркадия Бабченко, чтобы не повторить ошибки коллег из Лондона.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие обвинения, которые предъявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Он [Грицак] должен отвечать за свои слова, иначе будет выглядеть, как британские коллеги", - отметил Песков.

История с Бабченко не влияет в целом на мнение Москвы о небезопасности положения журналистов на Украине, подчеркнул также пресс-секретарь. "Слава Богу, что человек [Бабченко] жив, - отметил он. - Это не меняет нашего отношения к Украине как к стране, где быть журналистом опасно. То есть сути ситуации это не меняет".

"История по меньшей мере странная, - прокомментировал произошедшее Песков. - Не знаю, на сколько цель оправдывает средства в этой истории".

Во вторник вечером полиция Киева сообщила, что Бабченко был застрелен в своем доме. Однако в среду в Службе безопасности Украины заявили, что на самом деле спецслужба провела операцию по предотвращению его убийства. На созванном в Киеве в среду брифинге Грицак заявил, что журналист не пострадал, после чего сам Бабченко вышел к журналистам.

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