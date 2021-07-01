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Песков исключил вероятность начала мировой войны в настоящее время

01 июля 2021, 22:15  •  49 • Политика
Масштабный военный конфликт в настоящее время невозможен благодаря сохранению ядерного паритета. Об этом в четверг, 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал вероятность начала мировой войны с использованием ядерного оружия.
«Может ли быть война? Президент РФ Владимир Путин четко сказал, что вряд ли. И здесь нас страхует ядерный паритет», — сказал представитель Кремля в интервью Первому каналу.
По его словам, нельзя переоценить значимость ядерного паритета, поскольку он позволяет стабилизировать текущую систему международных отношений. При этом, как добавил Песков, попытки нарушить паритет ведутся постоянно, в связи с чем Россией были приняты меры по его страхованию.
Пресс-секретарь президента РФ объяснил, среди них — принятие на вооружение систем, поддерживающих ядерный паритет и страхующих от возможности получения США «права опережающего удара», пишет «Газета.ру».
«Я считаю, что вообще о войне говорить не нужно, поскольку она невозможна», — подытожил представитель Кремля.
Накануне в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что не считает инцидент с британским эсминцем, вошедшим в Черное море, спровоцировал бы начало новой мировой войны даже если бы корабль был потоплен. Однако президент подчеркнул, что заход иностранного военного судна Defender в российские воды — провокация.
23 июня российский лидер сообщал, что для обеспечения безопасности Россия будет совершенствовать армию и вести содержательный диалог со всеми партнерами.
31 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о намерении России создать в Западном военном округе около двух десятков новых соединений и частей для «адекватного противостояния НАТО». Он уточнил, что постоянное совершенствование боевого состава отечественных войск обуславливается действиями Запада, которые разрушают мировую систему безопасности и вынуждают РФ «принять меры адекватного противодействия».
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