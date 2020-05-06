Песков исключил участие Мишустина в совещании по борьбе с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин не будет участвовать в видеосовещании президента РФ Владимира Путина по реализации решений по борьбе с коронавирусом. Об этом в среду, 6 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Песков журналистам «РИА Новости» на вопрос об участии Мишустина в видеоконференции.

Ожидается, что в ходе данного совещания Путин изучит рекомендации по поэтапному выходу страны из режима самоизоляции.

30 апреля Мишустин сообщил Путину о том, что его тесты на коронавирус дали положительные результаты. Председатель правительства отправился на самоизоляцию, его пост в качестве врио занял первый вице-премьер Андрей Белоусов.

5 мая пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков рассказал журналистам, что премьер-министр продолжает работать, несмотря на болезнь, и активно контактирует с коллегами по телефону. Позднее данную информацию подтвердил министр финансов России Антон Силуанов. Он добавил, что глава правительства вовлечен в трудовой процесс и работает в удаленном режиме.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года.

По состоянию на 6 мая, в России выявили 165 929 случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии в стране зафиксировано 1537 летальных исходов, из больниц выписаны 21 327 пациентов.

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