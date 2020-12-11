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Песков исключил привлечение к ответственности за передачу открытых данных
11 декабря 2020, 17:20 • 88 • Политика
Привлекать граждан к уголовной ответственности за государственную измену при передаче открытой информации нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 11 декабря.
Так он прокомментировал заявление главы государства на эту тему на заседании Совета по правам человека, которое прошло в четверг, 10 декабря.
«Именно об этом сказал президент, это его точка зрения, убежденная точка зрения, и он о ней сказал», — подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, людей приговаривает суд. ФСБ не заключает граждан в тюрьму и не признает их виновными.
Накануне на встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека журналистка Екатерина Винокурова говорила о необходимости доработать статью УК России о госизмене, так как в настоящее время под ее действия подпадает в том числе информация, которую можно найти в открытых источниках.
Отвечая, президент обратил внимание на тяжесть этого преступления, которое является предательством своего народа, а предатели должны, по его словам, нести суровое наказание. С проблемой, когда в госизмене обвиняют тех, кто разгласил сведения, находящиеся в открытом доступе, президент пообещал разобраться.
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