Песков исключил привлечение к ответственности за передачу открытых данных

Привлекать граждан к уголовной ответственности за государственную измену при передаче открытой информации нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 11 декабря.

Так он прокомментировал заявление главы государства на эту тему на заседании Совета по правам человека, которое прошло в четверг, 10 декабря.

«Именно об этом сказал президент, это его точка зрения, убежденная точка зрения, и он о ней сказал», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, людей приговаривает суд. ФСБ не заключает граждан в тюрьму и не признает их виновными.

Накануне на встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека журналистка Екатерина Винокурова говорила о необходимости доработать статью УК России о госизмене, так как в настоящее время под ее действия подпадает в том числе информация, которую можно найти в открытых источниках.

Отвечая, президент обратил внимание на тяжесть этого преступления, которое является предательством своего народа, а предатели должны, по его словам, нести суровое наказание. С проблемой, когда в госизмене обвиняют тех, кто разгласил сведения, находящиеся в открытом доступе, президент пообещал разобраться.