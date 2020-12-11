Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Запад начал зачистку украинских олигархов
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: &quo...
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум...
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
Главная / Политика

Песков исключил привлечение к ответственности за передачу открытых данных

11 декабря 2020, 17:20  •  88 • Политика
Привлекать граждан к уголовной ответственности за государственную измену при передаче открытой информации нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 11 декабря.
Так он прокомментировал заявление главы государства на эту тему на заседании Совета по правам человека, которое прошло в четверг, 10 декабря.
«Именно об этом сказал президент, это его точка зрения, убежденная точка зрения, и он о ней сказал», — подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, людей приговаривает суд. ФСБ не заключает граждан в тюрьму и не признает их виновными.
Накануне на встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека журналистка Екатерина Винокурова говорила о необходимости доработать статью УК России о госизмене, так как в настоящее время под ее действия подпадает в том числе информация, которую можно найти в открытых источниках.
Отвечая, президент обратил внимание на тяжесть этого преступления, которое является предательством своего народа, а предатели должны, по его словам, нести суровое наказание. С проблемой, когда в госизмене обвиняют тех, кто разгласил сведения, находящиеся в открытом доступе, президент пообещал разобраться.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
11 декабря 2020, 01:45
Что там с "отравлением" Навального: Путин по пунктам ответил на вопрос Сванидзе
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Пронько добавил
11 декабря 2020, 11:50
После сигнала Путина с министром попрощались: "Потому что он никакой, совсем никакой"
11 декабря 2020, 01:45
Газопровод наперерез "Северному потоку - 2": Эксперт раскрыл план Польши
11 декабря 2020, 13:40
"Ваша тупость не имеет границ": Фото русских солдат обернулось позором для украинских педагогов
11 декабря 2020, 05:25
США готовятся к новой войне на Ближнем Востоке: Американские войска привели в боевую готовность
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 декабря 2020, 04:30
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Проньк...
11 декабря 2020, 01:45
Что там с "отравлением" Навального: Путин по пунктам ответил на вопрос Сван...
11 декабря 2020, 11:50
После сигнала Путина с министром попрощались: "Потому что он никакой, совсем ник...
11 декабря 2020, 05:25
Марс, мы идём? Первый шаг США обернулся громким провалом. Наблюдатели лишились дара р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2020, 09:00
Донбасс предложил в ООН свой "план Б" – новый референдум
10 декабря 2020, 01:00
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
10 декабря 2020, 05:35
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум Путину
05 декабря 2020, 03:40
Глава форума в Давосе глобалист Клаус Шваб и его планы "упразднить человека"
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили" С-400 и Су-34
05 декабря 2020, 01:50
Майя Санду призвала молдаван «свергнуть парламент»
07 декабря 2020, 00:35
Украинский политик раскрыл детали «плана Б» Зеленского по Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.