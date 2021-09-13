Песков исключил обсуждение Крыма в случае встречи Путина и Зеленского

На повестке возможной встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским могут стоять вопросы реализации минских договоренностей и международных отношений, об обсуждении принадлежности Крыма речи не идет. Об этом в понедельник, 13 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, в первую очередь это реализация Киевом минских договоренностей, договоренностей парижского саммита и двусторонние отношения», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что дискуссия о Крыме невозможна. Таким образом Песков прокомментировал заявление пресс-секретарь украинского президента Сергея Никифорова о том, что встреча Зеленского и Путина может состояться только при условии, что на ней будет поднята тема «оккупированных территорий».

«Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи», — объяснил пресс-секретарь российского лидера.

Также он исключил обсуждение конфликта на Донбассе.

«Дело в том, что мы не можем обсуждать вопрос внутриукраинского конфликта. Россия не является стороной этого конфликта. Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях», — добавил Песков.

Ранее, 2 сентября, Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо подготовлена, но пока есть проблемы с определением круга вопросов. По его словам, Кремль и офис президента Украины не готовят встречу двух лидеров. Он выразил сомнение в том, что такая встреча возможна в 2021 году.

19 августа первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Зеленский не делает шагов для встречи с Путиным, так как ему нечего сказать по поводу своих заявлений в отношении России. Парламентарий напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла, что Путин готов к переговорам с президентом Украины, и приглашала его в Москву для переговоров по всему комплексу вопросов.

В апреле Зеленский предложил встретиться с Путиным «в любой точке» Донбасса. По его словам, разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Путин позднее заявил, что, если Зеленский намерен поднимать тему Донбасса, ему следует в первую очередь наладить контакты с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а не вести переговоры с третьими странами, не участвующими в конфликте. При этом в Москве всегда открыты для обсуждения отношений России и Украины, подчеркнул российский лидер.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ. Киев отказался признавать итоги голосования. Москва же подчеркнула, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и является легитимным.