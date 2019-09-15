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Песков: инцидент на Saudi Aramco может негативно повлиять на стабильность энергорынков
15 сентября 2019, 20:39 • 6 • Политика
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Кремль решительно осуждает инцидент на нефтяных предприятиях Саудовской Аравии, если их действительно атаковали дроны. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если причиной произошедшего действительно было нападение дронов, мы решительно это осуждаем, - сказал он. - Считаем, что, конечно, такие действия способны негативно сказываться на общей стабильности на энергетических рынках".
В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что он был локализован.
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена". В свою очередь иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными.
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