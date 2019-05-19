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Песков: инициатива о встрече Путина и Трампа должна исходить от американской стороны

19 мая 2019, 16:39  •  65 • Политика

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Позиция властей США по многим вопросам переменчива, и вряд ли можно делать прогнозы относительно будущего двусторонних отношений на ближайшие два года. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" по телеканалу "Россия-1".

"Действительно, позиция президента [США Дональда] Трампа и позиция американской стороны по многим вопросам подвержена стремительным изменениям, поэтому здесь нужно дождаться каких-то исчерпывающих разъяснений <...> Вряд ли кто-то осмелится и пойдет на то, чтобы делать прогнозы относительно будущего наших двусторонних отношений на ближайшие два года", - сказал он.

Несмотря на то, что Дональд Трамп неоднократно высказывал желание встретиться с Владимиром Путиным, госсекретарь США Майк Помпео не озвучил конкретных предложений по организации такой встречи во время переговоров в Сочи, добавил Песков.

По его словам, инициатива проведения двусторонней встречи на уровне президентов должна исходить от американской стороны. "В Аргентине была отменена встреча, которая уже была согласована, и она была отменена менее чем за 24 часа. В этой связи, конечно, инициатива о новой встрече должна происходить от американской стороны", - сказал он.

Песков выразил надежду, что в том или ином формате такая встреча состоится. "Это может быть заранее согласованная, с подготовленной повесткой дня, более-менее полноформатная встреча, что было бы более предпочтительно и более необходимо исходя из общих интересов", - отметил Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к налаживанию диалога с США. Президент выразил мнение, что подходящей площадкой для встречи с Дональдом Трампом может стать июньский саммит G20 в Осаке.

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