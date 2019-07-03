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Песков: Информация о ЧП на подлодке в Североморске относится к гостайне

03 июля 2019, 12:39  •  35 • В России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам о трагедии на подводной лодке в Североморске.

- Естественно, главнокомандующему было доложено незамедлительно, - сказал Песков. - Вы знаете, что имели место героические действия экипажа по спасению этого корабля. Информация была предоставлена своевременно.

- До сих пор непонятно, где именно произошло ЧП.

- Как это может быть непонятно? Главнокомандующий располагает всей информацией, но она не может иметь публичное хождение. Это относится к категории абсолютно секретных данных, и нормально, что это не раскрывается. И конечно, не планируется.

Пресс-секретарь президента подтвердил, что информация относится к гостайне:

- Есть информация, которая относится к гостайне, и она соблюдается в интересах государственной безопасности. Абсолютно нормальная практика, когда такая информация не раскрывается, здесь нет ничего противозаконного. Это все в полном соответствии с законодательством России.

Песков опроверг сообщение норвежским СМИ о взрыве газа на борту лодки, и не стал комментировать известия, что у нее был атомный реактор.

- Мы не занимаемся конструкцией лодок, это в министерство обороны.

- Имена моряков будут разглашены или это тоже составляет гостайну?

- Все остальное - в министерство обороны.

- Будет президент с родственниками?

- В Североморск по поручению президента отправился министр обороны Шойгу, - пояснил Песков.

- Будет ли объявлен региональный или федеральный траур?

- Регионального - не знаю, нужно справится у региональных властей. Что касается федерального — пока каких-либо решений не принималось на этот счет, - ответил пресс-секретарь.

ПАМЯТЬ

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