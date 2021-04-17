Песков и Путин - чья зарплата больше? Один любит иномарки, второй - отечественные ретромобили

Опубликованы декларации политиков, и стало понятно, у кого больше зарплата - у президента России Владимира Путина или его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Оказалось, что один любит иномарки, второй питает слабость к отечественным ретромобилям.

Владимир Путин получает в месяц 832,8 тысячи рублей, так как его доход за год составил 9 миллионов 994 тысячи. Месячная зарплата Дмитрия Пескова - 1,041 миллиона рублей (годовой доход 12,5 миллиона).

В декларации президента России указана квартира площадью 77 квадратных метров. У пресс-секретаря - две квартиры, в 111 и 112 "квадратов", а также доля в квартире площадью 55 квадратных метров.

У Путина есть гараж, а у Пескова нет, зато имеется парковочное место. Глава государства предпочитает отечественные ретромобили. У него две "Волги" модели ГАЗ М21, а кроме них "Нива" и прицеп "Скиф". Пресс-секретарь является владельцем двух "Мерседесов" (модель Mercedes-Benz V250), одного KIA Ceed и снегоболотохода CAN-AM.

Владимир Путин не женат, поэтому сведения о собственности членов его семьи в декларации не указаны. У Татьяны Навки, супруги Дмитрия Пескова, имеется два жилых дома. Один площадью 779 квадратных метров, второй вдвое меньше - 353 "квадрата". У неё есть три квартиры, общая площадь которых составляет 368 квадратных метра, пара небольших земельных участков (их суммарная площадь - меньше гектара), две машины Mercedes-Benz (одна CL63 AMG, вторая - GLE63). Ещё Навка является владелицей мотовездехода Yamaha.