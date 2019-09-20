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Песков допустил встречу Путина с генсеком ОПЕК на полях энергофорума

20 сентября 2019, 16:24  •  83 • Политика
Президент России Владимир Путин может пообщаться с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо на полях форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), который пройдет в Москве со 2 по 5 октября. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 20 сентября.
«Да, может», — сказал Песков в ответ на вопрос, может ли состояться такая беседа на полях форума.
Ранее Баркиндо сообщил ТАСС, что примет участие в энергофоруме, в котором он участвовал и в предыдущие годы. В 2018 году российский президент провел с генсеком ОПЕК отдельную встречу на полях РЭН. Позже, в поздравлении Путина с днем рождения 7 октября, Баркиндо отметил, что стабилизация энергетического рынка была бы невозможной без «образцового лидерства» российского президента.
Россия и ОПЕК заключили соглашение об ограничении добычи нефти 10 декабря 2016 года, в нем приняли участие еще несколько не входящих в картель стран. Позже альянс из 24 стран получил неофициальное название ОПЕК+. Суть сделки — сокращение странами-членами организации производства нефти на 1,8 баррелей в сутки к уровню октября 2016 года. Самые большие квоты по сокращению были у Саудовской Аравии и России. Соглашение действует до конца 2018 года, но с июля того же года оно немного изменилось: было принято решение частично восстановить добычу. После 2018 года сотрудничество продолжится на бессрочной основе. Если возникнет необходимость, государства смогут использовать, как рост, так и ограничение добычи для регуляции нефтяного рынка.
«Российская энергетическая неделя» является крупнейшим в стране ежегодным отраслевым событием, посвященном анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Мероприятие проводится с 2016 года. В этом году его организует Минэнерго при поддержке фонда «Росконгресс» в центральном выставочном зале «Манеж».

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