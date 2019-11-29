Песков допустил встречу Путина и Меркель в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности отдельной встречи российского лидера Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель на саммите в «нормандском формате» в Париже 9 декабря. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам в пятницу, 29 ноября.

По словам Пескова, на предстоящем саммите будут четыре президента, которые «так или иначе будут общаться». «В каком формате, сейчас сказать не могу, это согласовывается. Но все так или иначе получат возможность обсудить вопросы в двустороннем плане», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, планируется ли встреча Путина с Меркель в Париже.

О том, что саммит в «нормандском формате» пройдет в Париже 9 ноября администрация президента Франции Эммануэля Макрона объявила 15 ноября. К данному моменту свое участие в нем подтвердили Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Президент России обсудил по телефону с канцлером ФРГ ситуацию на юго-востоке Украины 11 ноября. Телефонную беседу и Зеленским Путин провел 25 ноября.

18 ноября пресс-секретарь российского лидера подтвердил дату встречи «нормандской четверки», отметив, что подготовка к ней находится на завершающей стадии. Песков также отметил, что говорить о подписании каких-либо документов пока рано.

Так называемый «нормандский формат» переговоров по Украине появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и ФРГ впервые обсудили урегулирование в Донбассе.