Песков допустил встречу президента и рабочей группы по вопросам изменения Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил встречу российского лидера Владимира Путина с рабочей группой по вопросам изменения в Конституцию.

Так он прокомментировал вопрос журналистов о том, планирует ли Путин принять участие в мероприятиях, связанных с внесением поправок в Основной закон государства.

«Мы не исключаем, что президент проведет встречу с членами рабочей группы. Когда такая встреча будет запланирована, мы вас проинформируем», — заявил Песков во вторник, 4 февраля.

Накануне стало известно, что около 80% россиян считают предложенные Путиным инициативы важными и поддерживают их.

Внести изменения в Основной закон страны Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Проект закона о поправках глава государства внес в Госдуму.

За каждую из инициатив Путин предложил проголосовать россиянам, разрабатывать формат голосования будет рабочая группа совместно с ЦИК. На данный момент известно, что голосование будет проводиться по закону в целом, а не по отдельным пунктам.

23 января Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. Документ был принят единогласно, поддержку ему выразили 432 депутата. Второе чтение законопроекта запланировано на 11 февраля.