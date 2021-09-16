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Песков допустил участие Путина в электронном голосовании

16 сентября 2021, 16:05  •  70 • Политика
Президент России Владимир Путин до конца четверга, 16 сентября, примет решение о голосовании на выборах в Государственную думу. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.
«В любом случае президент примет участие в голосовании», — отметил он. Песков не связал процесс голосования Путина с выходом из самоизоляции.
Как он отметил, российский лидер может принять участие в электронном голосовании. «Президент был там зарегистрирован», — отметил представитель Кремля на слова журналистов о том, что регистрация на процедуру закрылась два дня назад.
Накануне в преддверии выборов Путин обратился к россиянам. По его словам, работа законодателей требует высочайшего профессионализма, четкого понимания, что за каждым решением — судьбы миллионов людей. Для того чтобы отвечать на современные вызовы, России нужен сильный авторитетный парламент, сказал президент РФ.
Глава государства подчеркнул, что выборы нового состава Госдумы, которые пройдут 17, 18 и 19 сентября, — безусловно, важнейшее событие в жизни страны.
15 сентября Путин сообщил об уходе на самоизоляцию. На совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» он рассказал, что в его самом близком окружении несколько человек заболели коронавирусом, а с одним из них он общался целый день.
Песков отмечал, что глава государства абсолютно здоров и причин введения особых протоколов в связи с его уходом на самоизоляцию нет.
Госдума VIII созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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