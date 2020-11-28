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Песков допустил присутствие посла России на инаугурации президента США

28 ноября 2020, 22:15  •  98 • Политика
Как такового представительства России на инаугурации президента США не ожидается, однако посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, вероятно, будет присутствовать. Об этом 28 ноября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как он напомнил, на инаугурацию президента США зарубежных лидеров и представителей других стран не приглашают.
«На инаугурацию иногда приглашают кого-то персонально, но иностранные лидеры не приглашаются», — сказал представитель Кремля.
При этом он отметил, что посол может пойти, как это уже было четыре года назад.
26 ноября он рассказал, что президент России Владимир Путин поздравит избранного президента США после официального подведения итогов выборов.
Выборы в США прошли 3 ноября. После них кандидат от демократов Джо Байден и действующий американский лидер Дональд Трамп заявили о своей победе. По данным СМИ, кандидат от Демократической партии опережает Трампа по числу голосов избирателей и по числу голосов выборщиков.
На этой неделе Трамп заявил, что признает победу Байдена на выборах в том случае, если за его оппонента проголосует коллегия выборщиков, а сам кандидат от Демократической партии сможет доказать, что все голоса он получил честным путем. Также Трамп анонсировал крупные иски по факту фальсификаций на выборах. По мнению президента США, Байден одержал победу только в коррумпированных штатах.

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