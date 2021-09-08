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Песков допустил обсуждение Шойгу с Путиным идеи о новых городах в Сибири
08 сентября 2021, 05:30 • 46 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу скорее всего концептуально обсудил с президентом России Владимиром Путиным во время отдыха свою идею о строительстве новых городов в Сибири. Об этом 7 сентября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Подобные программы развития, конечно, они формулируются сначала рамочно, концептуально, а потом уже очень тщательно прорабатываются», — отметил он. По словам Пескова, в этих случаях проделывается «титаническая работа».
Как он подчеркнул, во время отдыха в сибирской тайге Путина и Шойгу у министра обороны была возможность обсудить эту тему с президентом.
«По пути из Благовещенска Путин на несколько дней сделал остановку в регионе, он остался в Сибири. Скоро будет в Москве, мы вам сообщим», — сказал представитель Кремля. По его словам, глава государства отдыхает в компании Шойгу.
6 сентября Шойгу рассказал, что для запуска успешных экономических проектов необходимо достаточно энергии, технологий, кадров и финансов. По его словам, речь идет о «программе развития роста», иными словами — о долгосрочной программе инвестиций.
22 августа Путин заявил о необходимости подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, озвученные главой Минобороны. Соответствующее поручение дано правительству страны.
5 августа глава Минобороны заявил, что в Сибири стоит построить несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Эти планы существовали еще в советское время незадолго до распада страны, но не были завершены, отметил министр.
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