Песков допустил личные встречи Путина с главами государств на параде Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 22 июня, сообщил, что личное общение российского лидера Владимира Путина с главами государств, которые посетят парад Победы в Москве, состоится.

Однако, по его словам, контакты будут происходить исключительно на полях мероприятия.

«На полях, естественно, общение Путина с гостями состоится обязательно. Путин даст прием для глав приглашенных государств и правительств. На полях, как правило, и происходят отдельные контакты. Общение состоится, но всё это будет на полях празднования», — отметил он.

Песков уточнил, что полный список высокопоставленных гостей, которые должны приехать на парад, будет подготовлен накануне события.

Пандемия коронавируса не позволила провести традиционные торжества в День Победы 9 мая, тогда состоялась только воздушная часть парада.

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Этот день объявлен в стране нерабочим.

Мероприятие пройдет по образцу исторического парада 1945 года. В нем примут участие пешая и механизированная колонны — 225 единиц техники, 14 тыс. солдат и офицеров, парадные расчеты из 19 государств. Кроме этого, пройдет авиапарад. Вечером в 22:00 в Москве и других городах состоится артиллерийский салют.

На парад Победы приглашены лидеры нескольких стран, кого именно Москва звала на мероприятие, не сообщалось. К 11 июня свой визит подтвердили 12 зарубежных гостей, в том числе главы Абхазии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Хорватии, Южной Осетии.

Также участвовать в параде приглашены парадные расчеты 19 стран. 17 июня в Россию прибыли военнослужащие 12 государств.