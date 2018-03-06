Песков дал сложнопереводимый на английский ответ на обвинение в отравлении экс-офицера ГРУ

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Кремль отреагировал на обвинение в причастности России к возможному отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Дмитрий Песков довольно жестко отреагировал на вопрос журналистов о причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По его словам, специально комментировать он этого не будет.

Однако пресс-секретарь президента России все-таки добавил, что обвинения, "что называется, долго себя ждать не заставили". Далее Песков иронично заметил, что это выражение понятное русским и сложнопереводимое на английский язык. "Но, тем не менее", - заключил он.

В Кремле, по информации Пескова, не наводили справок и не имеют представления, чем занимался Скрипаль и что привело к его смерти. Единственное, что посчитал нужным отметить Песков, что все знают, как Скрипаль оказался на Западе, "в результате каких действий и решений".