Песков дал прогноз на следующий год

Россия будет готова к любым недружественным проявлениям, которые в следующем году никуда не исчезнут, заявил в воскресенье, 27 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Очевидно, что когда мы проснемся 1 января, встретив Новый год, COVID-19 никто не отменит, он никуда не уйдет. И очевидно, что 1 января мировая экономика не вырастет на 5%», — выразил свое мнение представитель Кремля.

Говоря об отношениях России с мировыми державами, Песков отметил, что РФ — важный участник международного сообщества.

«И несмотря на все разногласия, которые могут быть у нас, мы, конечно же, будем четко ориентироваться по нашей собственной красной линии, они не исчезнут никогда», — подчеркнул он, добавив, что Москва будет готова к любым недружественным проявлениям, которые, «к сожалению, тоже в следующем году никуда не исчезнут».

В ходе интервью Песков также заявил, что санкции против «Северного потока – 2» являются неприкрытой рейдерской атакой.

При этом, по словам Пескова, даже несмотря на санкции, удается продолжать методичную работу и «приближаться к финализации этого проекта».

23 декабря источники в администрации президента США Дональда Трампа заявили о возможном расширении санкций против «Северного потока – 2» в ближайшее время.

Трубопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Из-за введенных ранее санкций США работы по укладке труб были приостановлены, поскольку швейцарская компания Allseas вывела свои суда из Балтики. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, прибалтийские государства, Польша и Украина.