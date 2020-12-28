Песков дал ответ на "рейдерскую атаку" на "Северный поток - 2"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что санкции, направленные против "Северного потока - 2", - это неприкрытая рейдерская атака. Такое мнение он озвучил в программе "Москва. Кремль. Путин".

Песков подчеркнул, что, несмотря на это, Москве удаётся продолжить методичную работу по проекту и "приблизиться к финализации".

Ранее Кремль оценил шансы "вбить кол" в строительство "Северного потока - 2". По словам Пескова, американские санкции могут осложнить завершение строительства, но вряд ли способны его остановить.