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Песков дал ответ на "рейдерскую атаку" на "Северный поток - 2"
28 декабря 2020, 02:35 • 16 • Политика
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал противостояние запуску газопровода "Северный поток - 2" неоправданным, сравнив его с неприкрытой рейдерской атакой. В то же время, по его словам, Москве есть чем ответить.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что санкции, направленные против "Северного потока - 2", - это неприкрытая рейдерская атака. Такое мнение он озвучил в программе "Москва. Кремль. Путин".
Песков подчеркнул, что, несмотря на это, Москве удаётся продолжить методичную работу по проекту и "приблизиться к финализации".
Ранее Кремль оценил шансы "вбить кол" в строительство "Северного потока - 2". По словам Пескова, американские санкции могут осложнить завершение строительства, но вряд ли способны его остановить.
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