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Песков дал экс-послам США лаконичный ответ на "сделку" по Крыму

08 апреля 2020, 17:35  •  131 • Политика
Руководитель пресс-службы Администрации президента РФ Дмитрий Песков дал экс-послам США лаконичный ответ на "сделку" по Крыму - "нет". Американские дипломаты размышляли о возможности отмены санкций против РФ в обмен на передачу полуострова Украине.
Руководитель пресс-службы Администрации президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал заявления бывших американских послов в Киеве по поводу Крыма и Донбасса.
Ранее дипломаты из США Уильям Тейлор, Джон Хербст и Стивен Пайфер заявили изданию NPR, что можно воспользоваться ситуацией с коронавирусом и добиться передачи Республики Крым Украине, а также вывести русских военных из ЛНР и ДНР.
Речь, в частности, шла о возможном снятии санкций с РФ в обмен на данные решения со стороны российских властей.
Ну, ответ лаконичный - нет. Это совершенно... точка зрения нереалистичная, во многом даже абсурдная, - подчеркнул Песков.
Он заметил, что России не нужно покидать Донбасс, так как "она никогда туда не заходила".
Что касается Крыма, то здесь тоже нечего обсуждать, уверен пресс-секретарь, поскольку "это часть Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями".
Кроме того, Песков в связи с данными высказываниями американских дипломатов подчеркнул явное превосходство экс-послов РФ, которые, по его словам, всегда были значительно мудрее, опытнее и объективнее.
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