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Песков дал экс-послам США лаконичный ответ на "сделку" по Крыму
08 апреля 2020, 17:35 • 131 • Политика
Руководитель пресс-службы Администрации президента РФ Дмитрий Песков дал экс-послам США лаконичный ответ на "сделку" по Крыму - "нет". Американские дипломаты размышляли о возможности отмены санкций против РФ в обмен на передачу полуострова Украине.
Руководитель пресс-службы Администрации президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал заявления бывших американских послов в Киеве по поводу Крыма и Донбасса.
Ранее дипломаты из США Уильям Тейлор, Джон Хербст и Стивен Пайфер заявили изданию NPR, что можно воспользоваться ситуацией с коронавирусом и добиться передачи Республики Крым Украине, а также вывести русских военных из ЛНР и ДНР.
Речь, в частности, шла о возможном снятии санкций с РФ в обмен на данные решения со стороны российских властей.
Он заметил, что России не нужно покидать Донбасс, так как "она никогда туда не заходила".
Что касается Крыма, то здесь тоже нечего обсуждать, уверен пресс-секретарь, поскольку "это часть Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями".
Кроме того, Песков в связи с данными высказываниями американских дипломатов подчеркнул явное превосходство экс-послов РФ, которые, по его словам, всегда были значительно мудрее, опытнее и объективнее.
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