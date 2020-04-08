Песков дал экс-послам США лаконичный ответ на "сделку" по Крыму

Руководитель пресс-службы Администрации президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал заявления бывших американских послов в Киеве по поводу Крыма и Донбасса.

Ранее дипломаты из США Уильям Тейлор, Джон Хербст и Стивен Пайфер заявили изданию NPR, что можно воспользоваться ситуацией с коронавирусом и добиться передачи Республики Крым Украине, а также вывести русских военных из ЛНР и ДНР.

Речь, в частности, шла о возможном снятии санкций с РФ в обмен на данные решения со стороны российских властей.

Ну, ответ лаконичный - нет. Это совершенно... точка зрения нереалистичная, во многом даже абсурдная, - подчеркнул Песков.

Он заметил, что России не нужно покидать Донбасс, так как "она никогда туда не заходила".

Что касается Крыма, то здесь тоже нечего обсуждать, уверен пресс-секретарь, поскольку "это часть Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями".

Кроме того, Песков в связи с данными высказываниями американских дипломатов подчеркнул явное превосходство экс-послов РФ, которые, по его словам, всегда были значительно мудрее, опытнее и объективнее.