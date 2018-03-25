Песков: Антироссийская кампания Запада по делу Скрипаля граничит с бандитизмом

• 148 • Политика

По словам пресс-секретаря, президент Путин продолжает хранить абсолютное спокойствие и выдержку.

Россия считает обвинения Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля граничащими с бандитизмом. Москве приходится справляться с этой провокацией.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, произошедшее демонстрирует "невиданное хамство" Запада.

"Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать. Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно - граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела", - заявил Песков.

По его словам, дело Кремля в этой ситуации - "справиться с этой провокацией". В то же время, по его словам, президент Владимир Путин продолжает "хранить абсолютное спокойствие абсолютную выдержку".