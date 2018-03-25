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Песков: Антироссийская кампания Запада по делу Скрипаля граничит с бандитизмом

25 марта 2018, 17:39  •  148 • Политика
По словам пресс-секретаря, президент Путин продолжает хранить абсолютное спокойствие и выдержку.
Россия считает обвинения Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля граничащими с бандитизмом. Москве приходится справляться с этой провокацией.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, произошедшее демонстрирует "невиданное хамство" Запада.
"Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать. Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно - граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела", - заявил Песков.
По его словам, дело Кремля в этой ситуации - "справиться с этой провокацией". В то же время, по его словам, президент Владимир Путин продолжает "хранить абсолютное спокойствие абсолютную выдержку".

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