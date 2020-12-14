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Песков английским словечком ответил на "второе отравление" Навального. По-русски - "фигня"
14 декабря 2020, 19:35 • 53 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новость о том, что якобы было "второе отравление" Алексея Навального, перешёл на английский и буквально одним словом охарактеризовал публикацию. По версии представителя Кремля, это - bullshit, а по-русски - "фигня".
Напомним, ранее британский таблоид Sunday Times со ссылкой на собственные (не названные) источники в западных спецслужбах заявил о том, что якобы было "второе отравление" Алексея Навального после первой, неудачной попытки.
Якобы произошла она непосредственно перед вылетом в Германию.
В Кремле коротко прокомментировали эту публикацию, отметив, что "Sunday Times - воскресное чтиво в халате". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков даже перешёл на английский сленг, используя ёмкое словечко.
"Есть такое английское слово bullshit", - отметил Песков.
В переводе на русский язык оно означает "фигня".
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