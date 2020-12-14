Песков английским словечком ответил на "второе отравление" Навального. По-русски - "фигня"

Напомним, ранее британский таблоид Sunday Times со ссылкой на собственные (не названные) источники в западных спецслужбах заявил о том, что якобы было "второе отравление" Алексея Навального после первой, неудачной попытки.

Якобы произошла она непосредственно перед вылетом в Германию.

В Кремле коротко прокомментировали эту публикацию, отметив, что "Sunday Times - воскресное чтиво в халате". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков даже перешёл на английский сленг, используя ёмкое словечко.

"Есть такое английское слово bullshit", - отметил Песков.

В переводе на русский язык оно означает "фигня".